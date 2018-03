Studente spruzza in classe uno spray urticante: 16 compagni in ospedale

BRESCIA - Intossicati a scuola dallo spray urticante. La bomboletta era di una ragazzina che la portava nello zainetto, come difesa personale. Probabilmente un compagno di classe ha preso la bomboletta e azionandola ha provocato malori ai compagni. Sedici ragazzi sono rimasti lievemente intossicati, stamani, in una scuola di Brescia, a causa di una bomboletta di spray urticante spruzzata per gioco o per uno scherzo finito male.



Sei di essi sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti a causa di bruciori a naso, gola e occhi. È accaduto all'Istituto tecnico Abba Ballini. «È stato uno scherzo andato decisamente oltre», ha detto la preside, Elena Lazzari.

