Spray al peperoncino in classe, panico fra gli studenti: 13 alunni in ospedale, una ragazza è grave. Scuola evacuata

Tredici studenti in ospedale fra i quali uno in gravi condizioni, una cinquantina di ragazzi evacuati dalla scuola, sei ambulanze intervenute assieme a Vigili del Fuoco, Polizia municipale e agenti della Questura. È una vera maxi emergenza quella provocata questa mattina a Verona, all'interno dell'istituto Luniklef, una scuola per estetisti e parrucchieri, da alcuni ragazzi che hanno spruzzato in classe dello spray al peperoncino.

Spray al peperoncino in classe: cosa è successo

Nell'istituto, in Lungadige Capuleti, in pieno centro, è scoppiato il panico con ragazzi e ragazzine che non riuscivano a respirare e cercavano di raggiungere l'uscita. Sono subito arrivati i soccorsi del 118 di Verona, con 6 ambulanze, mentre i vigili del fuoco cercavano di far defluire dall'edificio gli studenti e di arieggiare l'aula dove è stato disperso lo spray urticante. Intanto, venivano soccorsi gli studenti più in difficoltà: una ragazza è stata portata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, altri due studenti sono stati condotti in codice giallo a Borgo Roma, mentre 10 alunni sono stati portati in codice verde in osservazione tra Borgo Trento e Borgo Roma.

