Spotify, ecco la versione Lite che permette di risparmiare dati su mobile

YouTube lancia un nuovo canale musicale per sfidare Spotify​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amate ascoltare musica in streaming conovunque ma non avete abbastanza Giga nel vostro piano tariffario? Da oggi c'è la soluzione per tutti voi. Gli sviluppatori della popolare app di musica in streaming, infatti, hanno appena diffuso unaper, che permetterà non solo agli smartphone meno potenti di utilizzarla senza problemi, ma consentirà agli utenti di impostare limitazioni ecosì suiL'app è ufficiale e può essere quindi utilizzata con lo stesso account dell'originale, ma è molto più 'leggera' (appena 15 megabyte)., comunque, non è definitiva, dal momento che quella disponibile non è che una versionedell'app.Non ci sono però solo vantaggi. Sarà possibile riprodurre canzoni solo con la modalità casuale 'Shuffle' e non si potranno saltare più di sei canzoni ogni ora. Un'altra differenza, rispetto all'app originale, consiste nell'impossibilità di inviare musica a Chromecast o a un altoparlante, né sarà possibile creare playlist.