Spostamenti tra Regioni, probabile proroga fino al 5 marzo. Oggi pomeriggio alle 15 il Cdm

Spostamento tra Regioni, cosa succederà oggi? Con il dpcm del governo Conte che vede alcune norme che lunedì sera (15 febbraio) dovrebbero arrivare a scadenza, è diventato ormai di attualità cosa ne sarà di quelle norme, tra cui quella che prevede il divieto di spostamento tra Regioni, anche quelle in zona gialla.

Questo pomeriggio alle 15 è stato convocato il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto anti-Covid: e il provvedimento, con ogni probabilità, dovrebbe prorogare il blocco fino al 5 marzo. Non sarà dunque ancora possibile spostarsi da una Regione all'altra se non per motivi di urgenza o legati a lavoro e salute.

Ultimo aggiornamento: 13:35

