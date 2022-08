Sposati da un mese muoiono in un incidente in moto tornando dalle vacanze: Sarezzo sotto choc per Roberto Comelli e Roberta Brognoli

Erano diventati marito e moglie da un mese. Un incidente in moto ha stroncato la loro vita mentre stavano tornando dalla vacanza. Fatele un sorpasso finito male: la moto si è scontrata con un'auto, poi i due sposi sono stati travolti da un secondo veicolo in arrivo. Sono morti così lo scorso lunedì 8 agosto sulla strada del Bernina, in Svizzera Roberto Comelli e Roberta Brognoli, marito e moglie di 52 e 57 anni. La coppia era residente a Sarezzo, nel Bresciano: si erano incontrati un anno fa ed erano sposati da appena un mese.

L'incidente: travolti da due auto

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. La coppia a bordo di un maxi scooter stava affrontando il passo di montagna sulla strada del Bernina, in direzione San Carlo sulla strada H29. Stando agli accertamenti, la moto sarebbe stata centrata da un'auto, nella zona di Plana Susa, dopo una carambola con un altro mezzo durante un sorpasso. Roberto Comelli è rimasto a terra, sull'asfalto mentre la moglie Roberta Brognoli è stata sbalzata nella scarpata.

Secondo la Polizia Cantonese dei Grigioni, che cercano testimoni per chiarire la dinamica dell'incidente, alla guida di un'auto c'era un italiano di 40 anni, dall'altra uno svizzero di qualche anno di più. I soccorsi sono stati immediati, ma per la coppia bresciana non c'è stato nulla da fare.

L'ultima vacanza insieme

La coppia si era conosciuta appena due anni fa e si era sposata da un mese. Entrambi erano amanti della moto, per questo avevano scelto una vacanza su due ruote, nello Stelvio e su diversi percorsi a cavallo tra Lombardia, Svizzera e Alto Adige. Tante le foto anche di viaggi passati, l'ultima una crociera a luglio che li mostra sorridenti e sereni.