Sposo lancia la torta in faccia alla sposa il giorno del matrimonio, lei chiede il divorzio il giorno dopo

«Voglio divorziare dopo che mio marito mi ha tirato la torta in faccia il giorno del matrimonio». È lo sfogo di una su Reddit. Uno scherzo, finito male. E che ora lei ha deciso di raccontare. “Non mi è mai importato di sposarmi, ma non ero contraria. Quando il mio ragazzo me l'ha proposto, abbiamo deciso di provarci". Si dividono le responsabilità per l'organizzazione delle nozze. C'era solo una "regola", ovvero che lo sposo "non lanciasse la torta in [lei] faccia al ricevimento". Ma non è andata così.

"Mi ha afferrata per la parte posteriore della testa e mi ha spinto la testa dentro la torta, che si è distrutta.

"Soffro di claustrofobica dopo un incidente d'auto anni fa. Essere spinta in una torta mi fa andare nel panico", spiega la donna. "Tutti sono così uniti e fiduciosi nella loro certezza che sto commettendo un terribile errore che mi chiedo se abbiano ragione. Sono sicuri che stia commettendo un errore, ma non sono quelli che devono svegliarsi ogni giorno con un uomo il cui comportamento li fa arrabiare enormemente.

C'è chi poi sostiene la scelta della sposa. "Una delle parti peggiori di quanto accaduto è che avrebbe potuto ferirti gravemente!", una persona ha scritto. "Spesso le torte nuziali hanno tasselli di legno per tenere la torta in posizione verticale. Le persone hanno quasi perso gli occhi". Qualcun altro ha aggiunto: "Non c'è modo che questo possa essere considerato in alcun modo diverso dall'aggressione deliberata. Sono così indignato. Perché qualcuno dovrebbe voler essere sposato con qualcuno che violerebbe la tua fiducia?".