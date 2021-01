Mollata sull'altare, la sposa non perde tempo e convola a nozze con uno degli invitati

Sarebbe una perfetta trama di un film, con lei che minaccia di avvelenarsi il giorno del suo matrimonio e lui, il futuro marito, che fugge proprio prima del "sì". Lei si dispera ma, in quel giorno, durante quella stessa festa, decide di sposare uno degli ospiti. E' quanto accaduto nel Tarikere taluk, nel distretto di Chikkamagaluru, in India. A darne notizia è l'edizione on line del Bangalore MIrror.

Protagonisti di questa storia sono Naveen, il promesso sposo, e Sindhu, la promessa sposa, che il giorno prima, sabato, avevano posato per un set fotografico e ricevuto i saluti degli ospiti. Ma di lui, domenica, si è persa ogni traccia.

Il giorno delle nozze Sindhu si è fatta prendere dalla disperazione per il suo matrimonio rovinato, così i genitori di lei hanno iniziato subito a cercare un nuovo candidato. In breve tempo sono riusciti nel loro intento, individuandolo nella sala degli ospiti. Lui, Chandru, autista della Bmtc, la compagnia dei trasporti pubblici della zona, era infatti tra gli invitati, ed ha accettato di convolare a nozze in quello stesso momento.

Secondo quanto racconta il giornale, l'ormai ex fidanzata di Naveen lo avrebbe minacciato di rovinare le nozze avvelenandosi davanti agli ospiti, per motivi che comunque non sono stati riportati dalla cronaca. Quella sarebbe stata una festa "di famiglia": oltre alle nozze di Naveen (mai celebrate), infatti, si sono tenute anche quelle di suo fratello Ashok.

© RIPRODUZIONE RISERVATA