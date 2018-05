Sposa una 15enne e la porta â€‹in Italia Violentata per 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - L’immigrato del Bangladesh R.R.H. di 31 anni ieri è statodal giudice Cristina Arban per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata. Come riporta il Giornale di Vicenza quando l’asiatico nel 2008 aveva 22 anni sposò in Patria con, in un matrimonio stabilito dalle famiglie, una, per portarla poi in Italia, a Vicenza prima e Roma poi.Un matrimonioper la giovane età della sposa. Nel 2013 la ragazza con l’aiuto delle forze dell’ordine riuscì a lasciare il marito e rifarsi una nuova vita, dopo 5 anni di, da quanto denunciato dall’interessata. Per un lustro la giovane donna sarebbe stata maltrattata edal marito, obbligata a rapporti sessuali sin da minorenne,per imitare le attrici hard e sarebbe stata picchiata e offesa ripetutamente. R.R.H che ora vive a Ravenna il prossimo 9 novembre dovrà presentarsi in tribunale a Vicenza per rispondere delle accuse.