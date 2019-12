Pescara, terribile schianto frontale: lei muore, gravissimo il marito

PESCARA - Scontro frontale sulla strada provinciale Santa Lucia, nel comune di Spoltore, vicino Pescara. Nel drammatico schianto ha perso la vita una donna che viaggiava sul lato passeggero, mentre il marito, che era alla guida, è ferito in modo grave.



Nell'incidente, avvenuto dopo le 19 a Spoltore, vicino al campo sportivo, sono rimaste coinvolte una Fiat 600 a bordo della quale viaggiavano marito e moglie e una Fiat Punto. Per la donna non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo a causa del terribile schianto. Il marito è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118, giunta sul posto dopo la chiamata d'emergenza. Per i rilievi e la dinamica stanno lavorando polizia stradale e carabinieri. Ultimo aggiornamento: 19:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA