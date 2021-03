Spionaggio, arrestato militare italiano. Sorpreso a cedere in cambio di soldi documenti segreti ad un ufficiale russo

Si era incontrato con un ufficiale russo, per cedergli documenti segreti in cambio di soldi. All'incontro erano però presenti anche gli uomini del Ros dei carabinieri, che hanno arrestato, con l'accusa di spionaggio, un ufficiale della Marina militare italiana.

Sia il militare italiano che l'ufficiale delle forze armate russe sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato. L'intervento è avvenuto in occasione di un incontro clandestino tra i due, che sono stati sorpresi mentre l'ufficiale italiano cedeva all'altro dei documenti 'classificati' in cambio di soldi. La posizione del cittadino straniero è tuttora al vaglio in relazione al suo status diplomatico.

