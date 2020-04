Estate 2020 e Coronavirus, Pregliasco: «Spiagge mezze vuote, rischio seconda ondata»

«Se immagino il prossimo agosto vedo delle spiagge mezza vuote, con distanze di sicurezza, contingentamento e quant'altro. Perché davvero io credo che il rischio di una seconda ondata sia alle porte in diversi contesti regionali, in Lombardia, nella bergamasca, purtroppo, che è stata in qualche modo devastata da questo tsunami ». Lo ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite oggi di 'Non è un Paese per Giovanì, il programma di Rai Radio2 condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli.

«Nelle altre zone, per fortuna, per la loro anticipazione di questo blocco ha conservato un bel po' di persone ancora suscettibili - ha aggiunto il professore -. Quindi c'è la necessità di continuare 'azione a livello domiciliare, di individuazione dei casi, dei contatti stretti, per poter bloccare coloro che potrebbero essere focolai che tentano di riemergere».

