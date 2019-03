Spegne la sigaretta in faccia alla moglie davanti al figlio: arrestato 44enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine la violenza sistematica, la prevaricazione, la mancanza di rispetto verso di lei e verso i figli, l'hanno convinta a tornare sui suoi passi. A tornare dai carabinieri e a denunciare il marito. Lo ha fatto questa donna, dopo aver dovuto provare un. Spettatore uno dei figli. Il più piccolo, peraltro:, quell'uomo.Quell'uomo, 44 anni, che da sabato sera si trova agli arresti domiciliari in casa dei genitori, dopo che i carabinieri gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Carlo Cazzella, che lo accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e. E anche minacce sia nei confronti della moglie che della suocera. Minacce di morte: «Ti butto in un pozzo», la frase rivolte alla donna che le fecero capire di quanto fosse stato grosso lo sbaglio di ritirare la prima denuncia che nel 2016 aveva dato il via all'inchiesta poi archiviata anche per quella scelta rivelatasi poi infelice.», ha scritto il giudice nell'ordinanza.Teatro di questo spaccata di vita coniugale e familiare caratterizzato dall'abuso senza limiti della figura e del ruolo di uomo, è stata Campi Salentina. Quattro anni vissuti pericolosamente e dolorosamente, per questa donna. La tensione è covata sistematicamente nei rapporti con il marito, vuoi anche perché spesso in preda ai fumi dell'alcol e delle droghe. Vuoi perché preso da una gelosia accecante ed infondata.E così i confronti ed i discorsi sono sfociati spesso in aggressioni: calci, pugni, schiaffi, spintoni ed urla. Un corpo martoriato dai pestaggi, un atmosfera familiare avvelenata dalla violenza che hanno dovuto respirare - loro malgrado anche i figli.Difeso dagli avvocati Oronzo Piccinno e Paolo Tondi, l'indagato sarà sottoposto oggi all'interrogatorio di garanzia.