Spari contro l'ospedale: proiettile sfonda il soffitto di una stanza

di Melina Chiapparino

NAPOLI - A Napoli un, penetrando al quarto piano del nosocomio. Il colpo ha rotto il vetro di una finestra nel corridoio e crepato una piccola porzione di controsoffittatura per conficcarsi nel muro. Sul posto la polizia scientifica ha proceduto ai rilevi. I locali colpiti dal proiettile che affacciano su piazzale Orticello a Loreto, sono corridoi e aree di passaggio per cui non vi erano ricoverati o degenti.Unè stato rinvenuto nel pomeriggio dalla Scientifica sul manto stradale di via Santa Maria delle Grazie a Loreto, strada che costeggia il nosocomio. La Scientifica è al lavoro per stabilire se possa essere riconducibile al foro di proiettile notato stamane da un medico nella controsoffittatura di un corridoio dell'ospedale, al quarto piano, nel reparto maternità. Nessuna finestra del corridoio è stata trovata danneggiata,Secondo gli esperti, ilè stato esploso dall'esterno in direzione dell'ospedale. Sono ancora in corso rilievi della Scientifica per comprendere se il colpo sia stato sparato di proposito verso il Loreto Mare e fosse diretto a qualcuno.