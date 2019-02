Sparatoria per strada: morto. Preso nella notte l'omicida, ha ucciso per un debito

È stato arrestato l'uomo che, ieri sera a Carmagnola, nel Torinese, ha sparato e ucciso Baldev Raj, incensurato 41enne di origini indiane. Si tratta di Bikram Singh, operaio connazionale di 43 anni. Con lui sono stati denunciati tre complici, tra cui il fratello. Le indagini lampo dei carabinieri del Comando provinciale di Torino hanno permesso di appurare che, quello che in un primo momento era sembrato un vero e proprio agguato di camorra, era in realtà la conseguenza di alcuni dissidi interni alla comunità indiana. Alla base dell'omicidio ci sarebbe regolamento di conti che risaliva a vecchi conflitti, forse economici, nati nella comunità indiana.





Nella sparatoria è rimasto ferito anche un amico della vittima, ricoverato con un proiettile conficcato nel polso sinistro all'ospedale Cto di Torino. Nel corso delle indagini sono stati rinvenuti una cartuccia inesplosa calibro 7,62x25 e due bossoli del medesimo calibro, sottoposti a sequestro. Non è invece ancora stata ritrovata l'arma utilizzata. L'arrestato, che ha ammesso le proprie responsabilità, si trova ora nel carcere di Torino a disposizione dell'autorità giudiziaria.

