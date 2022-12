Dissidi condominiali o vecchi rancori: è ancora tutta da ricostruire la dinamica che questa mattina, a Colle Salario, a Roma, ha portato un uomo a sparare alla cieca mentre era in corso una riunione condominiale. Tre persone sono rimaste uccise, tre sono donne. La sparatoria è avvenuta fuori da un bar. Altre quattro persone sono rimaste ferite, una in modo grave.

APPROFONDIMENTI ROMA Foto IL CASO La pistola noleggiata al poligono e mai restituita FIDENE

Il testimone: «Ha detto vi ammazzo tutti» USA

Sparatoria nel supermercato Walmart in Virginia

Sparatoria nel supermercato Walmart in Virginia, è strage: almeno 10 morti

Sparatoria a Roma

Via Monte Giberto, non sono neanche le 9.30 quando si sentono esplodere diversi colpi di pistola mentre era in corso la riunione. Diverse le telefonate al 112: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Montesacro. È stato fermato e si trova in una caserma dei carabinieri l'uomo che questa mattina ha sparato: si tratta di Claudio Campiti, un 47enne. Sul luogo della sparatoria si sta recando il pm di turno, Giovanni Musarò.

I feriti

In diversi ospedali della Capitale stanno arrivando i feriti. Al Policlinico Umberto I due persone: una donna di 80 anni che è stata colpita al polmone destro. Il proiettile fortunatamente è entrato ed uscito e per questo la donna non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari stanno attendendo una seconda persona ferita. Ecco le condizioni dei feriti: una donna ferita al collo in arresto cardiaco rianimata in ambulanza trasportata codice rosso al Sant’Andrea; una donna ferita al torace trasportata codice rosso al policlinico Umberto I; un uomo ferito al volto trasportato codice rosso al gemelli; un uomo cardiopatico trasportato al Pertini in codice rosso per malore e dolore toracico.

L'arma

La pistola usata dall'uomo - da quanto accertato - era stata noleggiata al poligono di Tor di Quinto: dopo il noleggio il 57enne si è allontanato senza riconsegnarla.

I testimoni

«Ha iniziato a sparare contro il gruppo dirigente del Consorzio - dice un testimone - Ci siamo buttati a terra e poi l'abbiamo bloccato e disarmato. Abbiamo chiamato i soccorsi e aspettato i carabinieri. Lo conoscevamo di vista, essendo un consorziato. A quanto pare aveva avuto dei problemi con il consorzio».

Il cordoglio del Campidoglio

«Gravissimo l'episodio di violenza che sconvolge la nostra città. Tre vite spezzate e feriti gravi per una sparatoria durante una riunione di condominio. Sono in contatto con il Prefetto e domani parteciperò al Comitato per l'ordine e la sicurezza. La mia vicinanza alle famiglie». Lo scrive, su Twitter, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.