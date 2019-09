Sparatoria in casa in Olanda. «Dramma familiare, almeno tre morti»

​Sparatoria in una casa a Dordrecht, nell'Olanda occidentale. Un «uomo, probabilmente un poliziotto, ha aperto il fuoco questo pomeriggio nella sua abitazione a Dordrecht». Così i media locali riassumono la sparatoria di stasera. Il bilancio sarebbe di tre morti, tra cui l'agente, e di un ferito grave, secondo quanto hanno riferito testimoni. Stando al quotidiano online De Stardaard gli agenti della sicurezza e le ambulanze sono giunti sul luogo della tragedia intorno alle 18.30 e subito dopo si è diffusa la notizia sui media.

La polizia di Rotterdam riferisce su Twitter che «molte persone» sono sono rimaste «vittime di una sparatoria nella città di Dordrecht» nel sud del paese, e lo riporta la stampa olandese.

La polizia olandese è intervenuta sul posto con molte unità, e lo scrive su Twitter:

Siamo presenti con molti agenti e stiamo indagando su ciò che è accaduto

In un primo momento era stata diffusa la notizia della scomparsa di due bambini piccoli nel quartiere di Dordrecht, ma sembra che i due piccoli siano stati subito ritrovati.

Sono molto toccato e preoccupato per tutti i soggetti coinvolti

, dice ai media locali il sindaco Kolff.

