Finlandia, attacco con spada in un centro commerciale: almeno un morto e 10 feriti

scuola, sul suo sito, ha scritto: «Si è verificato un grave incidente nella nostra sede. Le autorità ed il Savo Vocational College forniranno informazioni non appena disponibili». Secondo le informazioni fornite dalla polizia di Kuopio, «l'incidente è avvenuto nell'istituto professionale Savo, che si trova all'interno del centro commerciale Herman».











Stando a quanto riferisce Sky News, la persona arrestata sarebbe una delle persone ferite. Mentre il corpo senza vita «è stato trovato nel perimetro dell'istituto scolastico», secondo un tweet della polizia locale. I media locali inoltre parlano di un attacco in cui è stata usata un arma da taglio.

