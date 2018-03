Sparatoria tra carabinieri e rapinatori: due militari feriti, banditi in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due carabinieri sono rimasti feriti nell'incidente tra la loro auto di servizio e quella di alcuni banditi in fuga, forse tre. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo la via Pesciatina, a Capannori (Lucca), in località Borgonuovo. I militari stavano inseguendo una Clio nera - risultata poi rubata - a bordo della quale erano stati segnalati dei rapinatori che, poco prima, avevano tentato di svaligiare delle case della zona, ma che erano stati messi in fuga dai proprietari di una delle abitazioni prese di mira. I due carabinieri sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca e non sarebbero in pericolo di vita.Secondo una prima ricostruzione, durante l'inseguimento i malviventi hanno intraversato l'auto, uscendo dall'abitacolo subito prima dello scontro con l'auto dei carabinieri che stava sopraggiungendo. I ladri sono fuggiti calandosi nei campi che costeggiano la strada. Immediato l'intervento anche di altre pattuglie di carabinieri e polizia, che hanno cominciato le ricerche, con l'utilizzo anche di un elicottero e di unità cinofile.