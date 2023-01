Spara alla ex moglie e al cognato fuori da un locale a Ponte Milvio ma colpisce un ristorante. Poi scappa e si nasconde nell'armadio

Tragedia sfiorata a Ponte Milvio dove nella notte tra il 19 e il 20 gennaio un uomo di 38 anni, di origine albanese, ha sparato contro l'ex moglie quando l'ha vista fuori da un locale in compagnia del cognato di lei. Il fatto è avvenuto in via Riano. Nell'aprile del 2021 l'uomo, di origini albanesi, era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ai danni della donna.

La richiesta d'aiuto della donna

La richiesta di aiuto della donna al 112 è arrivata poco dopo le 2 del mattino. Sopraggiunti sul luogo i poliziotti hanno ascoltato il racconto della vittima: uscita da uno dei locali di via Flaminia, donna e cognato, hanno trovato l'ex marito di lei insieme a un ragazzo. Dall'incontro è scaturita una lite al culmine della quale l'ex coniuge avrebbe preso una pistola e tentato di sparare un colpo all'indirizzo della ex moglie e del cognato. Il proiettile, fortunatamente, ha mancato di poco i due, andando a colpire la vetrata di un ristorante per fortuna chiuso in quel momento. Il 38enne, subito dopo aver sparato, è fuggito con l'amico a bordo di una berlina. Nella vetrina del ristrante è stato trovato il foro di un proiettile.

L'ex marito scappa

L'uomo e il suo complice sono fuggiti mentre la donna ha subito allertato la Polizia di Stato. I poliziotti, in poco tempo, hanno rintracciato il 38enne in una casa a Selva Candida. Gli agenti sono dovuti entrare dalla finestra e hanno trovato l'uomo nascosto in un armadio.

Il 38enne, già arrestato nel 2021 per maltrattamenti all'ex e per aver danneggiato l'auto del cognato di lei, è stato fermato e per lui i magistrati del pool antiviolenza della Procura di Roma hanno chiesto l'arresto.