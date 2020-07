Caserma sotto sequestro e sei carabinieri arrestati: sono accusati di spaccio, estorsione e tortura

PIACENZA - Una caserma dei carabinieri posta sotto sequestro e almeno sei militari arrestati, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. È un'inchiesta a tratti senza precedenti quella condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza e che ha portato all'emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare per i militari di una caserma della Compagnia di Piacenza. I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all'estorsione fino alla tortura.

Ultimo aggiornamento: 11:12

