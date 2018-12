Panico: sotto l’effetto di cocaina va a zig-zag e sbatte più volte sul guardrail

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Momenti disull’autostrada A4 tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano, con più automobilisti a chiamare il 113 per una Audi A5 impazzita, con il conducente atra le corsie epiù volte con la fiancata sinistra sul guardrail: un pericolo per gli altri mezzi. È intervenuta una pattuglia dellache dopo un breve inseguimento è riuscita a bloccare l’auto e, solo nell’abitacolo, nel bresciano di Chieri L.Z. di 33 anni.Agli agenti dell’ispettore superiore Vincenzo Fontana l’uomo è apparso confuso è così è stato accompagnato all’ospedale San Bortolo dove è risultato positivo alla cocaina. Per il bresciano è scattato il. È stato inoltre denunciato per detenzione di oggetti atti a offendere: nell’auto è stato trovato un. L’episodio che si è verificato in settimana è stato reso noto dalla polstrada nelle ultime ore.