Spende una fortuna per assomigliare a Beckham poi cambia sesso

di Alessio Esposito

Una serie infinita di operazioni e più di 25mila euro spesi, il tutto per diventare il sosia dell'ex calciatore David Beckham. L'inglese Jack Johnson ha completato - almeno a suo giudizio - la trasformazione già da un paio d'anni, così ha deciso di cambiare nuovamente il suo aspetto. Il 22enne ora desidera cambiare sesso e diventare identico a Victoria Beckham, la moglie dell'ex stella del Real Madrid.Jack Johnson ha spiegato: «Voglio diventare una sua gemella - riporta il tabloid The Sun - adoro la moda di Victoria, così tanto che ho persino portato i suoi tacchi alti. Adoro il suo viso e il suo corpo. Insomma amo tutto di lei e diventerò la sua gemella, quando avrò finito tutte le operazioni del caso». I vari interventi potrebbero costare al giovane transgender oltre 20mila euro. Jack Johnson ha aggiunto: «Quando ho confessato la cosa alla mia famiglia e ai miei amici, mi hanno supportato e mi hanno detto che sono con me al 100%. Dicono che sono felici se sono felice e che saranno al mio fianco qualsiasi cosa deciderò di essere e fare. Presto inizierò con gli interventi. Il mio obiettivo adesso è quello di assomigliare a Victoria Beckham. Alcune persone già mi criticano, ma io penso solo alla mia felicità».