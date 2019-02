© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorpresa di San Valentino: 8 single su 10 credono comunque nell’amore.Credi ancora nell'amore? A questa domanda l'85% dei single ha risposto «sì, fortemente» in una ricerca condotta da Aristofonte.com, il portale dedicato alle ragazze in cerca di uomini più grandi, che per l'occasione ha interpellato 4 mila single di entrambi i sessi.E, con l'88% di pareri favorevoli, sono le donne a crederci di più. Dalle risposte raccolte salta comunque subito all'occhio che anche gli uomini italiani sono in fondo dei sentimentali.É così che oggi la fiducia nel vero amore è in crescita e che anche chi è solo festeggia San Valentino. Nel questionario approntato da Aristofonte.com è stata posta inoltre la domanda «quale è il momento migliore per dire "Ti amo"?» e quasi tutti sono stati d'accordo che sia preferibile aspettare un momento importante per dire queste due magiche parole. L'occasione perfetta secondo le donne si ha dopo il primo incontro con i genitori (52%) oppure dopo la prima vacanza insieme (29%). Gli uomini propendono invece per situazioni più intime e preferiscono dichiararsi -ad esempio- dopo avere fatto l'amore per la prima volta (45%). «A prescindere dal tempismo nel dichiararsi, i single del 2019 hanno una forte predisposizione all'innamoramento» commentano i responsabili di Aristofonte.com.Ma se il romanticismo dilaga con l'88% degli intervistati che dichiara di credere fortemente nell'amore, quanto è grande la voglia di trovarlo? Alla richiesta di dare un valore da 1 a 30 punti all'aspirazione di trovare il partner ideale, la media è stata di 22 punti.