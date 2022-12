Sorpresa alla moglie per il compleanno, ma lei sviene (felice) tra le sue braccia. Il video TikTok della scena «esilarante»

Una storia surreale ma che ha suscitato tante risate tra gli utenti di Tik Tok. Cosa sia accaduto esattamente non è stato specificato, ma il video condiviso da una tiktoker, diventato virale sulla piattaforma, mostra il momento in cui una moglie per l'eccessiva emozione di rivedere il marito (anche se dopo poche ore) sviene tra le sue braccia, ma col sorriso.

Cosa è successo

«Una scena epica», ha scritto qualcuno nei commenti sotto al video pubblicato da una tiktoker. Il filmato oltre ad aver suscitato l'ilarità del web tanto da farlo diventare virale sulla piattaforma, ha scatenato tanta commozione tra gli utenti, che hanno voluto sottolineare il gesto d'amore e la dolcezza del marito.

«Quando tuò papà vuole fare una sorpresa per il compleanno di tua mamma ma è talmente scioccata che sviene», scrive la tiktoker a corredo del video. Ed è esattamente quello che accade durante il filmato: è il compleanno della mamma e il marito della donna decide di farle una sorpresa, totalmente inspettata. Ma, per la troppa felcità, perde i sensi.

Esilarante come marito e figlia della donna, increduili, continuino a ridere a crepapelle: «Ma è svenuta veramente?», si sente alla fine del filmato. Poi, tra i commenti la ragazza ha rassicurato i fan sullo stato di salute della mamma e ha spiegato meglio la vicenda: la figlia vive da sola e la mamma è andata a trovarla non sapendo però che a mezzanotte l'avrebbe raggiunta il marito per festeggiare insieme il compleanno. Una sorpresa riuscita perfettamente.