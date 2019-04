Sorpasso azzardato, auto sbanda e vola sul marciapiede sei turisti travolti

di E.B.

TRIESTE - Sei turisti, appartenenti ad una comitiva serba, sono stati travolti da un'auto mentre si trovavano sul marciapiede in via Cavour, lungo le Rive cittadine. Due le auto coinvolte nell'incidente, un'Alfa Giulietta e una Hyundai. Stando alle prime ricostruzioni, una delle due vetture avrebbe tamponato l'altra durante il sorpasso, all'altezza del teatro Miela. A causa dell'urto, un mezzo è finito sul marciapiede dove in quel momento stavano camminando i sei turisti. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Tre le ambulanze del 118 sul posto con la guardia medica e tre mezzi della Polizia locale.