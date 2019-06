Scompaiono due sorelline di 3 e 7 anni ritrovate in campagna

di Maria GIOIA

Sono stati interminabili momenti di apprensione quelli vissuti a Villa Castelli, in provincia di, dove nel pomeriggio si erano perse le tracce diLee si trovavano in campagna, quando all’improvviso sono sparite nel nulla. Nella disperazione, l’uomo ha subito richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato le ricerche e ritrovato le bimbe. Giocavano in un parco, situato a duedi distanza dal punto in cui erano state viste per l’ultima volta.Le sorelline erano assieme al nonno. Sie giocavano serenamente. Ma poi l’uomo le ha perse di vista e non è riuscito più a trovarle. A quel punto per lui ha avuto inizio un vero e proprio incubo. E, nella disperazione, ha richiesto aiuto ai carabinieri, che si sono diretti immediatamente sul posto. Laè arrivata al centralino alle 16,15. Sono scattate così le ricerche che un'ora dopo hanno dato l'esito sperato.