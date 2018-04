Droga per stordire e far prostituire le sorelline: denunciata una donna

ROMA - Ha tentato di far prostituire due sue sorelle minorenni, da poco ospiti nella sua abitazione di Ponte Galeria, a Roma. Si tratta di una donna, denunciata per agevolazione della prostituzione insieme con due uomini bloccati mentre avevano già cominciato ad abusare delle due ragazzine. Per i due l'accusa è di violenza sessuale e cessione di stupefacenti: per poter abusare più facilmente delle minorenni infatti hanno provato prima a dar loro della droga.



A mettere fine all'incubo, avvenuto nella notte di Pasqua, è stata la segnalazione di un vicino che ha sentito le urla delle ragazzine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria che hanno subito allontanato e denunciato gli 'orchi' e l'aspirante maîtresse. Le due vittime sono state accompagnate in una struttura protetta che se ne prenderà cura.

