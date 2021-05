Sorelle incinte e positive picchiano ostetrico e fuggono dall'ospedale, individuate e denunciate a Gela

Picchiano un ostetrico e fuggono. Raggiunte sono state denunciate. Protagoniste dell'aggressione due sorelle di Gela, entrambe incinte, entrambe positive che hanno avuto come "complice" la madre.

Roma, infermiera si rifiuta di togliere il catetere: presa a pugni dai parenti del paziente. Famiglia a processo

Vittima delle donne è un ostretico dell'ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela. Le due donne, una al settimo mese di gravidanza e l'altra all'ottavo, si erano recate a Gela per una visita di controllo. Dopo essere state sottoposte al tampone rapido, con esito positivo, sono state sottoposte al molecolare e sistemate in due stanze diverse in attesa della visita. E da lì sono nati i primi battibecchi. Quando l'ostetrico ha sottoposto una delle due sorelle all'esame la donna ha allontanato l'ecografo e gli altri strumenti, e si è scagliata contro il sanitario. Nella stanza hanno fatto irruzione anche la madre e la sorella, a quanto pare arrabbiate perché volevano assistere l'una all'ecografia dell'altra. Dopo aver picchiato l'ostetrico sono fuggite alla volta di Riesi, dove sono state rintracciate dai carabinieri e denunciate.

Ultimo aggiornamento: 23:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA