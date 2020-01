La Lega resta ampiamente il primo partito, ma conferma la sua flessione scendendo ancora lievemente dal 29 al 28,7. Pd , in lieve calo al 19,9 dal 20, M5S sale di poco, al 16,1 dal 15,9 e Iv scende al 3,9 dal 4,2. È quanto emerge da un sondaggio Ixè per la trasmissione Carta Bianca in onda sui Rai3. Cresce Fratelli d'Italia all'11,3 dal 10,9 e Forza Italia al 7,3% dal 7. Sale al 3,4 Più Europa dal 2,5, scende la Sinistra al 3,1 dal 3,6.