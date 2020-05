Sondaggi politici, Lega recupera consensi al 25,3% (+0,7%). Pd e Fdi in calo, M5S cresce

Sondaggi politici, importante rilevazione di Ixè per Carta Bianca che mostra un'inversione di tendenza tra i principali partiti dopo molto tempo. Dopo mesi di calo, per la prima volta, infatti, si registra un recupero rilevante (0,7%) della Lega, che sale al 25,3% dal 24,6 della scorsa settimana, distaccando il Pd, che scende al 20,9% dal 21,6 della scorsa settimana e evidenziando un calo di due punti nell'ultimo mese. Nell'area di governo continua a salire, invece, il Movimento 5 Stelle, che raggiunge il 17,5%, con una differenza di 2 punti e mezzo rispetto a due mesi fa.





Nel campo del centro destra, flessione (-0,4%) per Fratelli d'Italia che è al 14,3 e piccolo assestamento positivo (+0,2%) per Forza Italia al 7,4. Nel suo complesso, quindi, l'opposizione ha un saldo positivo di mezzo punto rispetto alla scorsa settimana. Nell'ambito della maggioranza scende la Sinistra al 2,4 dal 2,5 della scorsa settimana e Iv all'1,5 dal 2,1 della settimana scorsa. Indagine quantitativa campionaria, metodo di raccolta dati: telefono fisso e web.

Le intenzioni di voto e la fiducia nei leader nei sondaggi di @istitutoixe per #cartabianca. pic.twitter.com/jqcIr8qjDs — #cartabianca (@Cartabiancarai3) May 26, 2020

