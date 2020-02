Sondaggi politici: la Lega scende al 27,5%, crescono Pd (20,5%) e Fdi (12,9%) nella rilevazione Ixè

Sondaggi politici e di governo, l'ultima rilevazione di Ixè. Per la dodicesima settimana consecutiva, prosegue la flessione dei consensi della Lega, che si attesta al 27,5% dal 28%. Specularmente, continua a salire la quota di elettori orientati a votare Fratelli d'Italia, questa settimana al 12,9% dal 12,7. I partiti di maggioranza complessivamente raccolgono poco più del 40% dei consensi, con il Pd in lieve ripresa (20,5% dal 20,1) e il Movimento 5 Stelle sotto il 15%. Iv scende dal 3,2% al 3. Fi sale dal 6,7 al 6,9. È quanto emerge da un sondaggio Ixè per la trasmissione . Per la dodicesima settimana consecutiva, prosegue la flessione dei consensi della, che si attesta al 27,5% dal 28%. Specularmente, continua a salire la quota di elettori orientati a votare, questa settimana al 12,9% dal 12,7. I partiti di maggioranza complessivamente raccolgono poco più del 40% dei consensi, con ilin lieve ripresa (20,5% dal 20,1) e il Movimento 5 Stelle sotto il 15%. Iv scende dal 3,2% al 3. Fi sale dal 6,7 al 6,9. È quanto emerge da unIxè per la trasmissione

Carta Bianca

in onda sui Rai3.



Nota Metodologica: soggetto realizzatore: istituto Ixè srl soggetto acquirente: Rai - Cartabianca metodologia: indagine quantitativa campionaria metodo di raccolta dati: telefono fisso (cati), mobile (cami)e via web (cawi) universo: popolazione italiana maggiorenne campione intervistato: rappresentativo (quote campionarie e ponderazione) in base a: genere, età, zona di residenza, ampiezza comune, votato 2018/2019 dimensione campionaria: 1.000 casi (margine d'errore massimo ñ3,10%) periodo di rilevazione: dal 17 all'18 febbraio 2020.

