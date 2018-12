Oggi è il solstizio d’inverno: ecco il giorno più corto dell’anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè il, quando, e si posiziona nel punto più vicino alla Terra. Il solstizio d’inverno viene identificato sempre con un giorno intero (che va dal 21 al 23 dicembre), ma in realtà è un momento ben preciso., ad esempio,LEGGI ANCHEIl solstizio d’inverno rappresenta l’inizio della stagione più fredda, ma è anche il momento a partire dal quale le giornate ricominciano ad allungarsi, fino all’equinozio di primavera. Il termine deriva dal latino e significa proprio “sole fermo”, che infatti smette di calare e riprende a sollevarsi rispetto all’equatore celeste.In Italia ci saranno circa 8 ore e 42 minuti di luce, con variazioni a seconda della latitudine. A Palermo, ad esempio, il giorno durerà quasi 25 minuti in più che a Roma e 55 minuti in più che a Belluno. All’estremo nord del mondo il sole non fa quasi in tempo a sorgere che è già il momento del tramonto, come in Alaska.