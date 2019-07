Va in terrazza a prendere il sole e muore: la sorella lo trova cadavere

PADOVA - È stato stroncato dal caldo mentre prendeva il sole in terrazza. L’afa di questi giorni ha causato la morte di Franco Panfili, 58 anni, che viveva con la sorella Sonia in via San Michele Arcangelo 5, proprio di fronte alla chiesa di Torre nella prima periferia di Padova.



Se n’è andato mentre si godeva il sole sabato pomeriggio: la temperatura era attorno ai 40 gradi con un elevato tasso di umidità. Franco lascia anche il fratello Gilberto e l'altra sorella Gabriella. Sonia non sa darsi pace, si chiede se avrebbe potuto salvarlo. Racconta senza riuscire a trattenere il pianto gli ultimi istanti di vita di Franco, come rivela Il Gazzettino.

