Sogni da coronavirus: dal tradimento, ai denti che si sbriciolano. E tra uomini c'è chi "diventa" mamma

Ultimo aggiornamento: 17:06

C'è chidi essere tradito, chi di fare sesso, chi un'invasone aliena. Altri credono di cadere nel vuoto, qualcuno sogna che i propri denti si sbriciolano. Ed è tutta colpa delse persone in tutto il mondo in questo periodo hanno ricodri bizzarri di "sogni pandemici" o oscuri da "incubi da covid". Gli esperti dicono che è perché stiamo dormendo più a lungo e più profondamente, mentre alcuni di noi soffrono di ansia per la situazione senza precedenti in cui tutti ci troviamo. Tanto che il termine di ricerca di Google "sogno coronavirus" è letteralmente esploso con milioni di richieste sulLEGGI ANCHE:Alcuni di questi sogni sono chiaramente simbolici delle nostre attuali paure diurne, come spiega "TheGuardian": difficoltà a respirare, cercare di eliminare gli insetti dai nostri corpi, rimanere intrappolati. Ma il virus e le sue conseguenze non sempre sono al centro della scena. I sogni di alcune persone hanno temi angoscianti completamente diversi; altri stanno scoprendo che stanno semplicemente sognando di più e che i sogni sono più fantastici. È una strana ironia che quando le nostre ore di veglia diventano più monotone, visto che stiamo chiusi in casa per la maggior aprte del tempo, le nostre vite notturne sembrano più varie.Per la scienza ciò che rende i nostri sogni più o meno reali è essenzialmente un mistero. La ricerca suggerisce che più siamo in sintonia con i nostri sentimenti durante le nostre ore di veglia, più colorati (letteralmente) e memorabili sono i nostri sogni. Il dottor Ali Shakir, uno psicoterapeuta dell'Harley Street Health Center, intervistato da Metro. co.uk, spiega che è perfettamente normale avere sogni "insoliti" in momenti come questi. «Ogni volta che c'è una crisi come l'attuale coronavirus e tutti i rapidi cambiamenti che ne derivano - spiega -, i nostri livelli di stress aumentano automaticamente man mano che la nostra struttura e la nostra routine cambiano». Come fare per ridurli? «Il modo migliore per affrontarlo - dice Shakir - è ridurre il livello di stress. Il mio consiglio per tutti è di iniziare accettando il fatto che questa realtà è al di fuori del nostro controllo».Nel mondo le persone hanno anche condiviso i loro #pandemicdreams su Twitter dopo essere stati lasciati profondamente angosciati o semplicemente sconcertati. "Nel mio sogno, ho chiamato un Uber, ma invece è apparso un carro funebre. Non mi piacciono questi #pandemicdreams", ha pubblicato un utente di Twitter. Un secondo ha aggiunto: "Ho sognato di essere sul Titanic che affondava ed ero incaricato di capire come riempire le scialuppe di salvataggio a capacità ma mantenere le distanze sociali nelle scialuppe di salvataggio, e a tutti importava più delle maschere N95 che dei giubbotti di salvataggio".Uno studio in Francia ha scoperto che la pandemia di coronavirus ha causato un aumento del 35% nei sogni, con persone che hanno segnalato il 15% in più di quelli negativi rispetto al solito. Un altro studio in Italia - uno dei paesi più colpiti da Covid-19 - ha scoperto che molti stanno vivendo incubi e paranoie in linea con i sintomi del disturbo post traumatico da stress. Nel Regno Unito, l'esperto di sonno il professor Russell Foster ha affermato che la maggior parte degli inglesi sta vivendo un picco in sogni vividi. Molti di noi. ha detto al Sunday Times «hanno sogno con immagini della crisi attuale». Il motivo? «Perché stiamo dormendo più a lungo e più profondamente, stiamo facendo sogni più vividi e ricordandoli meglio».Un nuovo studio condotto da specialisti del sonno online,, che ha intervistato 2.000 persone, ha rivelato i loro 10 sogni più comuni.(48%)(45%)(37%)(26%)(25%)(23%)(22%)(21%)(20%)(18%): 1 uomo su 25 ha anche affermato di aver sognato di essere