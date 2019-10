WhatsApp, stop alle notifiche nelle chat silenziate: la novità nell'aggiornamento (ma solo per iPhone)

Novità importante per WhatsApp, almeno per chi possiede un dispositivo iOS (quindi un iPhone): chi ha silenziato le chat, sia singole che di gruppo, non avrà notifiche e non sarà dunque spinto a riaprire la app per controllarne i messaggi. La novità è stata introdotta nell'ultimo aggiornamento per la versione 2.19.110: la chat dunque non mostrerà più i badge di notifica quando si ricevono nuovi messaggi in una qualsiasi chat in modalità silenziosa.

La novità riguarda esclusivamente la versione iOS, mentre su Android è già possibile selezionare e deselezionare la spunta "Mostra notifiche" quando si attiva la modalità silenziosa.​ Prima dell'aggiornamento, silenziare una o più chat determinava la disattivazione del suono e della vibrazione di notifica, mentre il contatore dei messaggi non letti continuava a funzionare.

Ultimo aggiornamento: 17:12

