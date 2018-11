Social sotto accusa: «Chat e post aumentano la solitudine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uso dei social media farebbe aumentare la depressione e la solitudine. Lo sostiene uno studio sugli effetti di Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall'università della Pennsylvania.La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and Clinical Psychology, ha preso in esame 143 studenti universitari e il tempo da loro speso sui social, certificato dall'iPhone. Esaminati i livelli di alcuni stati d'animo dei partecipanti come ansia, depressione e solitudine: «Usare i social meno del solito ha comportato una diminuzione significativa di depressione e solitudine - spiega la psicologa Melissa G. Hunt, autrice della ricerca -. Può sembrare strano che usare meno i social faccia sentire meno soli, ma alcune pubblicazioni in materia evidenziano che quando si guarda la vita delle altre persone, in particolare su Instagram, è facile concludere che la vita di tutti gli altri è più bella o migliore della propria», conclude Hunt