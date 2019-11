Bambino di 12 anni restituisce lo smartphone al papà: «È noioso, preferisco suonare»

Ultimo aggiornamento: 11:17

Al giorno d'oggi è facile dare per scontata l'attrazione che i bambini hanno perUn dodicenne diha dimostrato però di essere in controtendenza. Ha riposto in una busta loricevuto nel 2015 e lo ha consegnato di nascosto al papà, nella borsa dei documenti. «Lo trovo noioso, preferisco suonare... Così ho più tempo anche per realizzare uno dei miei sogni: diventare batterista», ha detto il bambino giustificandosi.L'episodio è avvenuto due settimane fa, ma è rimbalzato sui social al punto che il quotidiano "La Stampa" ha intervistato tutta la famiglia. «All'inizio non ho dato peso alla cosa - ha dichiarato il papà Alessandro - mi è sembrato strano solo che anche il secondo giorno il telefono è rimasto lì». Poi ha deciso di chiedere spiegazioni al figlio, che ha replicato:Una scelta che i genitori hanno assecondato con stupore, ma anche con orgoglio perché così facendo si distingueva dalla massa e migliorava il suo stile di vita. Adesso il ragazzino non si annoia più e ha tempo per le sue passioni: suonare la batteria e giocare a tennis. Dopo tre giorni si è disintossicato completamente dalla tecnologia. Un gesto che lascia ben sperare in un mondo in cui tutti, piccoli e adulti, sono assuefatti dallo, dai videogiochi e dai social.