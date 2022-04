Precipita nel torrente davanti alla compagna: muore tecnico del Soccorso alpino di 45 anni

TRAMONTI DI SOPRA - L'uomo caduto nel torrente Meduna è un soccorritore del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Maniago: purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Si tratta di Andrea Dal Farra, 45 anni, residente a Vaiont, originario per parte di madre di Erto. Era tecnico del Soccorso Alpino dal 2011.

Non chiare le circostanze dell'incidente. L'uomo è caduto da una delle griglie del torrente da un'altezza di soli tre metri che però gli è stata fatale, probabilmente a causa dell'impatto con una pietra. Con lui c'era la compagna, anche lei del Soccorso Alpino, che si è subito precipitata nel torrente riportandolo a riva e praticandogli il massaggio cardiaco per rianimarlo, ma invano. La donna è sotto choc.

Il medico giunto sul posto ha fatto la constatazione di morte: al momento sono ancora in corso le operazioni di recupero. L'allarme è stato dato verso le 16.30 di oggi, lunedì 18 aprile. Sul posto stanno operanto l'équipe dell'elisoccorso, i tecnici della stazione di Maniago, i Vigili del Fuoco di Pordenone e Maniago e i carabinieri della stazione di Meduno.

