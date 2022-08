Smart working in spiaggia facendo sembrare di essere a casa: lo stratagemma finisce su TikTok

Da quando la pandemia ha stravolto le nostre vite, anche le abitudini e le metodologie di lavoro sono cambiate radicalmente. Si è diffuso, anche in Italia, lo strumento dello smart working, che ha scatenato e continua a scatenare accesi dibattiti sulla sua reale efficacia. Tra sostenitori del lavoro da remoto e chi vorrebbe il ritorno negli uffici a pieno regime, c'è anche chi, forse, se ne approfitta in maniera eccessiva.

Molto smart, poco (?) working

È il caso di questo giovane, immortalato dalla tiktoker Avery, che nei suoi contenuti offre spunti divertenti e bizzarri sulle possibilità concesse dallo smart working. Il ragazzo, potendo lavorare da remoto, invece di rimanere a casa ha pensato bene di andare in spiaggia. Evidentemente, sapendo che i suoi superiori non avrebbero apprezzato sapere che si trovava al mare durante l'orario di lavoro, ha escogitato un sistema davvero efficace per non destare sospetti.

Per coprire lo sfondo della spiaggia, infatti, il giovane lavoratore ha allestito un 'green screen' proprio in riva al mare. Uno stratagemma praticamente perfetto, anche se, nel caso di una riunione, per non essere scoperto avrà dovuto sicuramente prestare la massima attenzione al 'muto', evitando di farsi tradire dal rumore del mare o dalle voci degli altri bagnanti.

Il video virale su TikTok

Avery - work from home è un account di TikTok molto seguito, proprio per via dei contenuti divertenti e originali sul tema dello smart working. Il video del giovane lavoratore in spiaggia con il 'green screen', però, ha avuto un successo straordinario rispetto agli altri filmati: oltre 1,6 milioni di visualizzazioni e tantissimi commenti, sia scherzosi che seri. «L'importante, per le aziende, è che i dipendenti lavorino, non importa da dove», spiegano alcuni utenti. E c'è chi riflette con ironia: «Quando siamo a casa, mettiamo la spiaggia come sfondo. Quando siamo in spiaggia, cambiamo sfondo».