Italia nel mirino degli hacker attenzione ai messaggi che arrivano via email

di Paolo Travisi

Ancora un attaccodiretto all’Italia. Identificato col nome in codice Sload-Ita, è stato rilevato da un’azienda di cybersecurity, secondo cui le caselle email potrebbero essere gli obiettivi principali. Ma non esclusivi.Pirati informatici organizzati in associazioni criminali - con molta probabilità di matrice russa - agirebbero usando schemi simili ad attacchi precedenti, come quelli diretti ad alcuni enti su suolo americano. La modalità d’azione è il consueto malspam, un messaggio inviato ad indirizzi di posta elettronica contenente un file nascosto, che se aperto fornisce l’accesso ai nostri computer.Gli esperti di sicurezza informatica che studiano questi fenomeni dalle intenzioni criminali, suggeriscono agli utenti del web di prestare massima attenzione all'oggetto delle mail ricevute. Ed in special modo questi giorni, a frasi del tipo “Nome_della_compagnia_bersaglio” e “Emissione fattura".