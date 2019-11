Trento, partecipa a un gioco erotico via Skype: 30enne muore davanti allo schermo

Stava prendendo parte a un gioco erotico via Skype quando si è sentito male ed è morto. Un 30enne di Trento è stato trovato senza vita in casa sua dopo essersi strangolato da solo. Il ragazzo stava prendendo parte a un gioco erotico in rete, ma deve essersi fatto prendere troppo la mano e si è soffocato da solo con una cintura che era appesa al soffitto.

LEGGI ANCHE:

Gioco erotico con la pistola finisce male, 24enne muore in camera da letto

A lanciare l'allarme, come riporta il Corriere della Sera, è stato un 65enne che dall'altra parte dello schermo ha assistito alla scena, senza poter fare nulla. I due si erano conosciuti da poco in chat, ma rendendosi conto che era in pericolo di vita l'uomo è andato dai Carabinieri e ha spiegato la situazione, pur non sapendo indirizzo o contatti telefonici del 30enne. I militari sono riusciti a risalire all'indirizzo ip e a rintracciare il ragazzo.

LEGGI ANCHE:

Gioco erotico con l'ovetto alla proposta di matrimonio, ma finisce in ospedale

Quando sono entrati nella sua casa a Trento il ragazzo era però già morto per asfissia. Sono stati controllati i messaggi, ma non è emerso nulla che possa far pensare a un atto di istigazione al suicidio, solo a un drammatico incidente.

LEGGI ANCHE:

Gioco erotico finisce male, la moglie strappa un testicolo a suo marito con un morso



Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA