Sivincetutto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi 26 maggio 2021

SiVinceTutto, speriamo. Oggi, 26 maggio 2021, è il turno del concorso del mercoledì del Superenalotto. Numeri vincenti in diretta su CorriereAdriatico.it. A seguire le quote. Il concorso assegna l'intero jackpot della settimana in una sola estrazione e premia chi indovina da 2 a 6 numeri della sestina vincente.

Dal 24 maggio nella tua ricevitoria di fiducia troverai poi le nuove schede di gioco di SiVinceTutto, che ti permetteranno di convalidare la combinazione formata dai numeri posti sul fronte, al prezzo di 5 euro.

Per conoscere i sei numeri vincenti segui l'estrazione, alle 20, su CorriereAdriatico.it.

SIVINCETUTTO, ECCO I SEI NUMERI VINCENTI DI OGGI 26 MAGGIO 2021

