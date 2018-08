Il sito hard che paga gli utenti in criptovalute per vedere i suoi video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siete accaniti visitatori di siti hard? Da oggi, uno in particolare potrebbe diventare il vostro preferito., un noto sito di film per adulti, affiliato al network di, ha infatti annunciato una grandissima novità per tutti i suoi utenti.Una volta, per visualizzare i film porno su un sito Internet, occorreva sottoscrivere un abbonamento e pagare parecchi soldi. La tecnologia, però, ha fatto sì che negli anni la maggior parte dei siti web per adulti diventassero gratuiti. Ora, però, sembra che stia per iniziare una nuova era.ha infatti annunciato cheinper vedere i propri contenuti.Quanti più video saranno visualizzati, maggiore sarà il guadagno del singolo utente. L'iniziativa è stata resa possibile dall'accordo tra Tube8 e, che si occupa già di pagamenti in criptovalute per i siti di Playboy, Penthouse e molti altri del settore pornografico.La notizia si è diffusa con insistenza negli ultimi giorni: a darla, per primo, è stato The Next Web . Robin Turner, portavoce di, ha dichiarato: «Essere pagati per vedere film porno credo sia un sogno impossibile per molti uomini. Da oggi sarà realtà: più gli utenti interagiranno con i nostri contenuti, maggiori saranno i loro introiti».La condizione necessaria per essere pagati in criptovalute, ovviamente, è la. Ad ogni modo, sarà difficile diventare milionari in questo modo: la criptovaluta offerta dal sito per adulti ha un basso valore e le ricompense saranno limitate, anche perché dovranno essere spartite tra gliregistrati. Quelli attivi con regolarità sono almeno