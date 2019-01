​Sissy, licenziata mentre era in coma e liquidata con 6mila euro: «Verità sulla sua morte»

di Davide Tamiello

REGGIO CALABRIA - Ha vissuto in un limbo per 26 mesi. Oltre due anni di agonia a cuiha messo fine l'altra notte. La giovane agente di polizia penitenziaria, originaria di Taurianova (RC) che ieri avrebbe compiuto 29 anni, era in coma dal 1 novembre del 2016. Quel giorno, un proiettile esploso dalla sua pistola l'aveva raggiunta alla testa, mentre si trovava all'interno di un ascensore dell'ospedale civile di Venezia, dove si trovava per verificare le condizioni di una detenuta che aveva appena partorito. Suicidio, incidente, omicidio: che cosa sia successo quel drammatico giorno d'autunno è ancora un mistero.