Sindrome di San Valentino: la coppia scoppia nel giorno degli innamorati? Una su tre è a rischio

Scoppia la sindrome di San Valentino che mette in crisi chi non è adeguato al modello di "coppia felice". A rischio una coppia su 3: a lanciare l'allarme è Anima Select, il potale dedicato agli «abbinamenti emotivi» creato dall'ideatore di SpeedDate.it e SpeedVacanze.it.

Una provocazione? «No, assolutamente no» risponde Giuseppe Gambardella, il celebre ideatore di SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e tanti potenziali partner, e di SpeedVacanze.it, il tour operator che ha inventato l'esclusiva formula dei viaggi per single e di gruppo.

La Sindrome di San Valentino colpisce non solo i single, ma anche le coppie: nella fascia di età compresa tra i 35 ed i 54 anni ne è colpita una coppia su tre. E, per chi è single, il fenomeno riguarda una donna su 3 ed un uomo su 4. Il 14 febbraio anche le coppie sono a rischio di infelicità e malumore. Anima Select lancia l'allarme su questa sindrome perché ritiene che raggiungendo un pieno benessere emotivo sia facile evitarla.

«Il rischio maggiore lo corrono le coppie che stanno insieme da più di un anno, ma da non più di 7 anni. Le coppie di lunga data ne sono pressoché immuni perché hanno avuto il tempo di adottare tecniche di compensazione» precisano gli psicologi e gli analisti di Anima Select.

Ma che cosa è la Sindrome di San Valentino? «Questa sindrome si manifesta come un malessere che molte persone sentono con l'approssimarsi della Festa degli Innamorati e che dipende dal fatto di non avere trovato la persona giusta per chi è in coppia o dal senso di esclusione da questa festa per chi è single» risponde Roberto Sberna, direttore generale di Anima Select.

Ma sia per chi è in una relazione che per chi è single ala ragione per cui si manifesta la Sindrome di San Valentino è anche legata alla «filofobia»: quell'angoscia che alcuni provano all'idea di innamorarsi e intraprendere una relazione duratura.

Come si può uscire da questa condizione? Sia i single che le coppie possono contare su Anima Select e sul suo esclusivo metodo attraverso il quale si può capire fin da subito se in una coppia non vi sia alcun problema o se invece vi sia un disagio nascosto al suo interno ed è perfino possibile scoprire con un'accuratezza del 97% se una coppia è destinata a durare.



