Sindaca cancella il 25 aprile: «È una festa strumentalizzata dalla sinistra»

Alla vigilia delle celebrazioni per il, non mancano polemiche a livello locale dopo che alcuni sindaci hanno annunciato di non voler partecipare o di non voler affatto patrocinare la festa per l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Nel piccolo comune di, ad esempio, la(Forza Italia) è finita nell'occhio del ciclone per aver fortemente ridimensionato le celebrazioni.La, moglie del capogruppo leghista al Senato, Massimo Romeo, si difende apertamente: «Non sono pentita della mia decisione e non torno indietro, anche se ho ricevuto insulti e minacce sui social network»., infatti, non ha autorizzato il corteo e le celebrazioni per il, limitando la giornata di domani alla deposizione di una corona al monumento ai Caduti. A difendere la decisione ci sono stati alcuni esponenti locali di, mentre la sindaca ha spiegato: «Ho deciso di limitare le celebrazioni delper evitare strumentalizzazioni, non è una festa della sinistra».La 'cancellazione' delha generato diverse reazioni, anche piuttosto discordanti. All'ingresso della cittadina, ad esempio, il gruppo deiha esposto uno striscione che recita «Non al-Lentate la guardia», e dopo le tante protesteha esposto un altro messaggio, ma di fronte al municipio: «Se il partigiano contraddirai, minacce riceverai».A far arrabbiare la come spiega La Repubblica , ci sarebbe stato un discorso di un anno fa della senatrice di Leu, Letizia Ricchiuti.aveva parlato infatti di «comizi politici, scorretti e inopportuni» ed ha vietato all'di partecipare ad un corteo. L'associazione dei partigiani, tuttavia, ha annunciato di voler sfilare comunque e la sindaca ha commentato così: «Non so quanti verranno, mi hanno assicurato che tutto sarà fatto in modo tranquillo e senza scontri».