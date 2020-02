Simona Viceconte si è tolta la vita come fece un anno fa la sorella Maura, campionessa di atletica

dove

campionessa della maratona. Ieri, poco dopo le 15 a Teramo, nel quartiere di Colleatterato, Simona Viceconte , 45 anni, madre di due bambini, di origini piemontesi, si è tolta la vita usando un foulard legato alla ringhiera delle scale. Il 19 febbraio del 2019 la sorella Maura aveva fatto lo stessa cosa impiccandosi all'albero del giardino di casa a Chiusa di San Michele, in provincia di Torino: aveva 51 anni e aveva superato una lunga battaglia contro il tumore al seno.LEGGI ANCHE:Maura Viceconteconquistando anche la medaglia di bronzo agli Europei di Budapest. Suo anche il primato nei 10mila metri. L'azzurra aveva partecipato ai giochi olimpici di Sydney nel 2000 ritirandosi quattri anni dopo. Sosteneva l’associazione “Salute-Donna” di Torino ed era stata protagonista di un documentario sulla sua vita: “La vita è una maratona, la corsa il modo di vivere”, di Luigi Cantore.Ieri come un anno fa non risultano essere stati trovati biglietti.Un gesto estremo che ha gettato nel più profondo sconforto il quartiere alla periferia diSimona Viceconte si era trasferita dalla Valsusa al seguito del marito. Le indagini sono affidate ai carabinieri.