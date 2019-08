Simon trovato morto in un burrone a Scario, era scomparso 9 giorni fa La sua ultima telefonata​

Il cadavere è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in zona «Belvedere di Ciolandrea», nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. «Sono distrutta, abbiamo avuto fino all'ultimo la speranza che Simon fosse ancora vivo», dice a caldo Asha, studentessa danese che condivideva a Roma l'appartamento con Simon. «Sono momenti terribili».



I genitori del giovane hanno appreso la notizia nell'albergo di Policastro in cui alloggiano. Con il padre, la madre ed il compagno di quest'ultima, c'è anche la sorella di Simon. Ad informarli sono stati gli amici francesi del ragazzo, che lo hanno saputo da un giornalista. Un equipe di psicologi francesi, messi a disposizione dall'ambasciata, hanno raggiunto l' albergo.



Oggi erano arrivati anche l'ambasciatore di Francia a Roma, Christian Masset e il padre di Simon. In mattinata, a Salerno, il prefetto Francesco Rosso aveva incontrato il diplomatico per fare un punto di situazione, sottolineando il massiccio spiegamento di forze in campo con il coinvolgimento di unità di personale specializzato dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino. Le ricerche - i cui presunti ritardi sono stati smentiti dalla prefettura - si sono svolte su un territorio vasto e con molte asperità, con dirupi e inghiottitoi. Sono stati utilizzati anche i cani molecolari, addestrati per muoversi in territori montani, elicotteri e droni. Tanti i volontari della Protezione civile che hanno battuto la zona, insieme a una ventina di amici di Simon, giunti dalla Francia.

Il corpo privo di vita dello studente francese, 27 anni, è stato trovato lungo la costa di Scario nel Cilento in fondo a un burrone. Il giovane era scomparso 9 giorni fa dopo essere partito da Policastro, Salerno . Poche ore dopo la sua drammatica telefonata al 118.Le ricerche erano scattate dopo quella chiamata la mattina di venerdì 9 agosto, intorno alle nove. Ecco la trascrizione. Operatore 118: «Pronto 118 della Basilicata, con chi parlo e da dove ci chiama». Simon: «Non so, mi potete aiutare. Sono caduto, ho due gambe rotte».