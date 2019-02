Berlusconi show: «Italiani tutti pazzi». E rimprovera in diretta Barbara D'Urso

di Emiliana Costa

ospite daa Pomeriggio 5. Ed è subito show. Il leader diesordisce dicendosi preoccupato per la situazione politica attuale: «Sono molto preoccupato per quello che succede intorno a noi, ho 5 figli e 12 nipotini. Ho ripreso a lavorare moltissimo, perché sono preoccupato per come sta andando il mondo. Per questo mi candido in Europa. Mi comprerò o affitterò una casa a Bruxelles».: «Oggi sono ospite nelle vostre televisioni, dove non mi invitate mai. E invitate gli altri. Chi è Di Battista? Ho protestato con Fedele Confalonieri. Mi vergogno a dirlo, solo 5-6 italiani su 100 votano Silvio Berlusconi».E poi interroga il pubblico in studio: «Io mi sono laureato con lode e sono stato campione in molti sport. Poi ho creato aziende con oltre 55mila dipendenti, una tv e una forza politica che non ha mai messo le mani nelle tasche degli italiani. Gli italiani sono impazziti, continuano a votarli, anche in Abruzzo. E così alla bella età che mi ritrovo sono costretto a scendere di nuovo in campo per mettere un freno alla pazzia dei suoi concittadini».E su Sanremo, Berlusconi chiosa così: «Le canzoni? Tutte boiate».