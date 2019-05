Silvio Berlusconi operato, ecco come sta dopo la notte in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Silvio Berlusconi operato al San Raffaele di Milano. Ha trascorso una notte tranquilla all'interno dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato operato per un'occlusione intestinale, e sono stabili i parametri clinici di Silvio Berlusconi: è quanto riferiscono fonti di Forza Italia. Secondo quanto riferito, il decorso post operatorio procede in maniera ottimale e Berlusconi ha parlato con i suoi familiari. Berlusconi è stato sottoposto a un intervento in laparoscopia per una occlusione intestinale.